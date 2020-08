Le port de Foundiougne désormais opérationnel

Les populations du département de Foundiougne peuvent afficher une large banane. Et pour cause, le port de Foundiougne-Ndakhonga qu’elles attendaient depuis plusieurs années est désormais opérationnel informe L’AS.



Grâce à cette infrastructure stratégique, l’on assistera à la relance de l’économie de la région de Fatick puisqu’elle favorisera les activités de pêche, du tourisme et les échanges entre le Centre et le Sud du pays. Une des composantes du Projet de Mise en Place d’Infrastructures Portuaires (Miep) 1 et 2, le port de Foundiougne est doté d’une annexe de gare maritime dédiée aux passagers et capable d’accueillir les bateaux Aguène et Diambogne.



Il faut signaler au passage que le Miep est constitué également des projets d’acquisition des navires Aguène et Diambogne pour la liaison Dakar-Zinguinchor, de la construction du complexe frigorifique de Ziguinchor pour le conditionnement des produits halieutiques et fruitiers. Le projet Miep 1 et 2 a nécessité des financements qui s’élèvent à environ 86 milliards de Fcfa. Les financements sont assurés par l’État du Sénégal et la Corée du Sud.



