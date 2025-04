Le préfet de Dakar dit « Niet » : FRAPP dénonce l’interdiction de sa marche contre la corruption, dans les services de visa espagnols

Le FRAPP a condamné l’interdiction, par le préfet de Dakar, d’une marche pacifique prévue ce mardi 15 avril 2025, pour dénoncer la corruption présumée dans la délivrance des visas espagnols à Dakar. Selon le mouvement, cette marche avait pour but de donner la parole aux victimes de ces pratiques et de réclamer plus de transparence dans le traitement des demandes de visa.



Dans une déclaration transmise à la presse, le FRAPP accuse les autorités d’entraver la liberté d’expression : « Cette interdiction arbitraire vient porter un coup grave aux libertés démocratiques et protège un réseau de corruption systémique au sein du consulat d’Espagne ».



En réaction, le mouvement annonce l’envoi d’une délégation composée de membres du FRAPP et de victimes auprès de l’ambassade d’Espagne, afin d’y déposer une lettre de protestation officielle.



« Le FRAPP réaffirme son engagement à lutter contre toutes les formes d’exploitation et d’injustice », conclut le communiqué signé du Secrétariat Exécutif National.