Le préfet de Dakar interdit le rassemblement des organisations de la société civile devant l'Assemblée nationale

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mai 2019 à 01:11 | | 0 commentaire(s)|

Le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb, a interdit le rassemblement des organisations de la société civile, prévue samedi devant l'Assemblée nationale pour protester contre le vote du projet de loi portant modification de la Constitution sénégalaise, indique une note parue vendredi soir.



"Notre manifestation de demain est interdite aux motifs de : « -violation de l’arrêté n°007580/MINT/SP du 20 juillet 2011 du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique -tentative de discrédit d’une institution publique -Menaces de troubles à l’ordre public », expliquent les organisateurs.



"Nous Forces Démocratiques du Sénégal (F.D.S), One Million March, Cellule Orientation et Stratégie/M23 C.O.S/M23, Vision Citoyenne, Mouvement Reccu-Fal-Macky, FRAPP France Dégage réitérons notre appel à venir exercer leur droit constitutionnel à manifester devant l’assemblée nationale demain samedi 04 mai 2019 à partir de 09 heures et dans d’autres endroits du Sénégal et de la diaspora", ont-ils précisé.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos