Le préfet de Dakar interdit les manifestations prévues vendredi et dimanche (Documents) Le préfet de Dakar a sorti trois arrêtés portant interdiction de rassemblements prévus le vendredi 23 et le dimanche 25 juin 2023. Il évoque dans ces arrêtés, les risques de troubles à l’ordre public, l’entrave à la libre circulation des personnes et des biens et les risques d'infiltration.

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Juin 2023







