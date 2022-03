Le préfet de Pikine, Moustapha Ndiaye répond aux transporteurs: " Il était plus sage d’interdire la manifestation, contrairement aux..."

Face aux accusations des transporteurs, la réplique du préfet de Pikine, Moustapha Ndiaye, n’a pas tardé à tomber.



Et c’est pour brocarder Alassane Ndoye qui, selon lui, a voulu unilatéralement organisé l’élection du président du regroupement des chauffeurs de la gare des baux maraîchers sans l’implication des autres syndicats du transport qui voulaient se mobiliser pour contrecarrer la rencontre.



Et face à ces risques de trouble à l’ordre public et d’affrontements entre les deux camps, indique le préfet de Pikine, il était plus sage d’interdire la manifestation, contrairement aux allégations fournies par Alassane Ndoye, Lit-on dans L'As.

