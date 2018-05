Le préfet de Thiès sauve pour la 2e fois Talla Sylla en approuvant son budget de 1 milliard 600 millions

Talla Sylla a eu raison de s’allier avec le pouvoir puisque, pour la deuxième année consécutive, le préfet a approuvé le budget de la mairie qui s’élève cette année à 1 milliard 600 millions de francs Cfa. Pour rappel, ça fait 2 ans que l’écrasante majorité des conseillers municipaux de la ville de Thiès a décidé de ne pas voter le budget de la mairie de ville.



L’année dernière, ces conseillers réclamaient les comptes administratifs et budgétaires des années précédentes. Mais, face à l’incapacité de la municipalité de fournir ces comptes administratifs, le préfet de l’époque, Alioune Badara Samb, avait approuvé le budget présenté par Talla Sylla, conformément aux dispositions du Code des collectivités locales. Cette année encore, c’est le nouveau préfet Fodé Fall qui s’y est mis. Il a suivi les traces de son prédécesseur avec une main plus que généreuse en octroyant à Talla Sylla un budget de 1 milliard 600 millions.



Cette décision du préfet est aux yeux des rewmistes une énième forfaiture de la part de Talla Sylla, en complicité avec l’Etat. Pour Saer Mangane, 4e adjoint au maire, c’est illégal que le préfet approuve deux fois de manière successive un budget. Aussi, Saer Mangane prend à témoin les Thièssois au nom de qui ce budget a été approuvé sans consentement de leurs élus. Des conseillers doutent aussi de la sincérité du budget. Pour eux, il sera très difficile de recouvrer une somme de 1 milliards 600 millions dans la ville de Thiès. Aussi, lâchent-ils : " ce budget n’engage que le maire et le préfet. Il n’engage nullement les populations et les conseillers majoritaires du parti Rewmi ".







Les Echos