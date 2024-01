Le premier DAC de Tambacounda lancé en février

Le domaine agricole communautaire de Tambacounda (est), qui sera à cheval sur les quatre départements de cette région, va démarrer ses activités en février prochain, a annoncé, lundi, le coordonnateur national du Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC), Djimo Souaré. «Le domaine agricole communautaire de Tambacounda sera un domaine agricole de type nouveau parce qu’il va s’étendre sur les 4 départements de la région», a-t-il dit lors d’un comité régional de développement (CRD) organisé en perspective de son lancement.



«Depuis une année, nos équipes travaillent dans les 4 départements de la région, nous avons organisé des concertations à Koumpentoum, Tambacounda, Bakel et à Goudiry pour identifier des zones qui peuvent accueillir un domaine agricole communautaire », a fait savoir Djimo Souaré, renseigne L'As.



Le PRODAC, lancé en 2014, a depuis mis en place plusieurs DAC dans 8 des 14 régions du Sénégal. Il projette de lancer des DAC de nouvelle génération dans les régions de Thiès, Tambacounda et Matam. À terme, le Programme des domaines agricole communautaire vise l’aménagement et la mise en valeur de 30 mille hectares de terre, la création de 300 mille emplois pour les jeunes et la formalisation de deux mille groupements d’entrepreneurs agricoles viables. «Le PRODAC est un programme d’incubation pour développer l’entrepreneuriat des jeunes à travers les métiers de l’agriculture. Or, qui dit métier de l’agriculture, parle de l’élevage, de l’aquaculture, de l’agriculture», a expliqué M. Souaré.



Il a annoncé la tenue de comités départementaux de développement dans les 4 départements de la région, de concert avec les acteurs concernés, les autorités administratives, les autorités politiques et les chefs de service, pour identifier les zones qui peuvent accueillir les activités d’un domaine agricole communautaire.