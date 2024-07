Le président Bassirou Diomaye Faye face à la Presse révèle : Les Indicateurs économiques étaient au rouge à son investiture

Lors de sa première conférence de presse depuis son investiture le 2 avril 2024, le Président Bassirou Diomaye Faye a fait face aux médias samedi soir, révélant que les indicateurs économiques étaient au rouge, voire à la limite orange, lorsqu'il a pris ses fonctions.



Les échanges ont couvert une large gamme de sujets, incluant ses 100 premiers jours en tant que chef d'État, la gouvernance économique et financière, les urgences sociales, la situation politique nationale, ainsi que les questions diplomatiques.



Dans cet 'entretien s'est déroulé en wolof et en français, il fait face à Souleymane Niang (GFM), Abdou Kogne Sall (APS), Pierre Edouard Faye (Walfadjri), Ndèye Arame Touré (Sans Limite), Migui Maram Ndiaye (RTS), Fatou Sakho (RTS) et Ndèye Mariam Ndiaye (Sud FM)..



Le Président a aussi insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas de dresser un bilan de ses 100 premiers jours au pouvoir, mais plutôt de discuter des défis et des progrès réalisés jusqu'à présent.



Pour rappel, depuis quelques jours, ses 100 premiers au pouvoir suscite plusieurs sorties lui attribuant un bilan jugé mitigé face aux promesses électorales. Mais la sortie de son premier ministre, un homme très attendu pour sa déclaration politique est aussi un sujet dominant