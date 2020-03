Le président de la République Macky Sall : « Le Sénégal n’est plus à l’abri du coronavirus »

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Mars 2020 à 12:52 | | 3 commentaire(s)|

Le chef de l’Etat sénégalais a convoqué une réunion d'urgence ce matin, pour faire le point de la situation sur le coronavirus qui continue de se propager à travers le monde. Alors que des ministres et membres de la délégation sénégalaise rentrent de Paris où ils ont pris part au Salon de l'Agriculture. Sa fermeture a été anticipée par les autorités françaises du fait de la présence audit salon, d’un maire infecté par le virus, le Sénégal se prépare à enregistrer des cas éventuels, sur son territoire. Et c’est Macky Sall lui-même qui en exprime la probabilité.



Raison pour laquelle, explique-t-il, « j’ai réuni les médecins, professeurs mais aussi directeurs de la santé publique en relation avec l’OMS, l’institut Pasteur, les membres du gouvernement pour justement regarder les mesures préventives puisque désormais nous ne sommes plus à l'abri et aucun pays n’est à l’abri », dans des propos repris par nos confrères de Emedia.



« Déjà, le Covid19 est entré en Afrique. Il ne faut pas l’exclure d’autant que les voyages se maintiennent entre le Sénégal et les pays où, aujourd’hui, ce foyer est devenu très sérieux. C’est le cas de la France, de l’Italie », constate encore Macky Sall.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos