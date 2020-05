"Le président de la République est un homme d'écoute, un visionnaire", selon Mamina Camara

Poursuivant, il a indiqué que c'est un Président qui fait confiance aux Sénégalais. Et, note-t-il, c'est à nous de jouer notre partition. " Nous sommes un pays sous-développé. Nous avons 120.000 fonctionnaires de la Fonction publique. Et le privé est encore plus nombreux. Combien de millions de Sénégalais qui sont dans le secteur tertiaire, dans l'informel. Qui se lévent chaque matin pour aller chercher la dépense quotidienne et l'envoyer à la maison. Le Président a compris que c'est une maladie et qu'il faut vivre avec ", a-t-il affirmé, tout en estimant qu'il ne faut pas oublier que l'économie doit continuer à faire son bonhomme de chemin. Car, ajoute le président Mamina Camara, " c'est grâce à cette économie que nous pouvons lutter farouchement contre la pandémie covid-19 ".



" La réouverture des lieux de culte est un ouf de soulagement. Car, celle-ci va permettre un réarmement moral des fidéles . Mais aussi avec l'hivernage qui va bientot s'installer, le président de la République a donné les directives pour l'assouplissement des mesures permettant aux agriculteurs de rejoindre leurs localités ", a indiqué M. Camara, qui a loué la sortie du Président Macky Sall sur le genie créateur sénégalais.