Le président du Paris SG Nasser Al-Khelaifi inculpé de corruption par la justice suisse Le président du Paris Saint-Germain, ainsi que l'ancien secrétaire général de la FIFA Jérôme Valcke, ont été inculpés par les procureurs suisses pour des soupçons de corruption lors de l'attribution des droits TV des Coupes du Monde de football 2026 et 2030.

Jeudi 20 Février 2020



