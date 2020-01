Le président turc Recep Tayyip Erdogan attendu à Dakar le 28 janvier

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Janvier 2020

Le président Recep Tayyip Erdoğan est attendu à Dakar pour une visite officielle de deux jours. Le dirigeant turc est à son quatrième voyage au Sénégal depuis 2013. Sa dernière visite remonte à février et mars 2018.



Avec son homologue sénégalais, Macky Sall, ils ont plusieurs contrats de partenariat dans les secteurs des hydrocarbures, des mines et du ferroviaire. Il faut dire que la Turquie occupe la deuxième position après la France parmi les entreprises étrangères présentes au Sénégal.

