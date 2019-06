Le présumé meurtrier de Bineta Camara craint pour sa vie à la prison de Tambacounda

Placé sous mandat de dépôt, pour meurtre et tentative de viol, Pape Alioune Fall craint pour sa vie à Maison d'arrêt de Tambacounda.



En effet, le présumé du meurtrier de feue Bineta Camara estime que sa vie est en danger à la prison de Tambacounda. Ainsi, il demande plus de protection ou à être transféré dans un autre lieu de détention.



Selon quelques indiscrétions, le présumé meurtrier est victime de violence verbale venant des prisonniers. Il est, au quotidien, victime d’insultes.

