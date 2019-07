‘’Le problème du Pds s’appelle Karim Wade’’ ( Amalyste)

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Juillet 2019 à 17:50 | | 0 commentaire(s)|

Me Abdoulaye Wade n’est pas le seul responsable de la situation du Parti démocratique sénégalais. Selon l’enseignant-chercheur à l’Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis, Moussa Diao, le problème du PDS, c’est Karim Wade. « Le problème du Pds, c’est Karim Wade qui n’est pas là mais qui veut diriger par procuration et cela est inadmissible pour les autres ».



Par ailleurs, il explique que certains responsables de par leur inertie, sont tout aussi responsables. Ces leaders ne veulent pas affronter Me Wade. Ils n’agissent pas en faveur du PDS, explique-t-il.



« Le parti risque d’être surpassé par les autres au moment où on est dans une situation de refondation des partis : le Ps est en train de la faire alors que le Pds devait lancer l’opération,

procéder à des renouvellements. Le parti est structuré, mais le problème, c’est la direction, car Wade ne veut pas passer le témoin, il ne veut pas responsabiliser les autres », lâche M.

Diao, dans les colonnes de SourceA.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos