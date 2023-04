Le professeur Imam Abdoulaye Ba, un érudit éminent, un homme de foi et un leader communautaire exceptionnellement respecté ( Leral Tv) La communauté Soninké et au-delà pleure la perte du professeur Imam Abdoulaye Ba, décédé récemment. Le Professeur Abdoulaye Ba était un érudit éminent, un homme de foi et un leader communautaire respecté, dont la disparition a laissé un vide profond dans la communauté Soninké et au-delà.



Le parcours académique du Professeur Abdoulaye Ba a commencé chez son père à Diawara, dans le département de Bakel, avant de poursuivre ses études en Égypte, où il a obtenu une Licence. De retour au Sénégal, il a suivi une formation pédagogique à l'UCAD et à l'Ecole normale supérieure (ENS), avant de devenir enseignant à l'Institut islamique de Dakar et au Lycée Blaise Diagne. Par la suite, il est devenu chargé de cours à l'UCAD.



Le Professeur Abdoulaye Ba était également un membre fondateur du Centre islamique pour l'Appel au Coran et à la Sunnah, communément appelé mosquée soninké. Il a été l'imam ratib et le Secrétaire général de cette institution. Il a également été très actif dans l'Union des volontaires pour l'éducation et la culture islamique, qui s'est beaucoup investie dans l'éducation. Pendant 25 ans, il a été membre de la commission nationale du pèlerinage aux lieux saints de l'islam.



Le Professeur Abdoulaye Ba a laissé un héritage intellectuel et spirituel important. Il était un orateur éloquent et inspirant qui a animé des centaines de conférences au Sénégal et dans le monde entier. Sa contribution intellectuelle a été reconnue à plusieurs reprises, notamment par l'Académie royale de la Jordanie. Selon SoninkéTv, il a été le seul Noir retenu pour un défi intellectuel organisé par cette institution.



En plus de ses accomplissements académiques et intellectuels, le Professeur Abdoulaye Ba était un homme de foi profonde, qui a guidé et inspiré des générations de fidèles. Il était un leader communautaire respecté et aimé, dont la présence manquera à la communauté Soninké et au Sénégal.



En ce moment de deuil, la communauté Soninké et toutes les personnes qui ont eu la chance de connaître le Professeur Imam Abdoulaye Ba se souviendront de lui avec respect, admiration et gratitude. Son héritage intellectuel et spirituel continuera à inspirer et à guider les générations à venir.



