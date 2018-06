Le programme de ce lundi

Après dix jours de compétition, les matches de poule touchent à leur fin, avec le début des troisièmes et derniers matches de groupe. Ce lundi, on connaîtra l’identité et l’ordre des quatre premiers qualifiés pour les huitièmes de finale.



Dans le groupe A, l’Uruguay et la Russie, assurés de passer au tour suivant, s’affrontent dans une finale pour terminer premier de la poule. Dans le groupe B, en revanche, trois équipes se disputent les deux billets qualificatifs : l’Espagne, qui affronte le Maroc, déjà éliminé, et le Portugal face à l’Iran. Avantage aux Espagnols et aux Portugais, puisque les Iraniens sont obligés de s’imposer pour réaliser ce qui serait un incroyable exploit.



14h00 à Samara : Uruguay – Russie (Groupe A)

14h00 à Volgograd : Arabie Saoudite – Egypte (Groupe A)

18h00 à Kaliningrad : Espagne – Maroc (Groupe B)

18h00 à Saransk : Iran – Portugal (Groupe B)









Sport24