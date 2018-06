Le programme de ce mercredi du 27 juin 2018, 14e journée du Mondial

Opposée à l’Allemagne, la Corée du Sud (0 point) part en ballotage défavorable. Le Mexique (6 pts), la Suède et les champions du monde en titre (3 pts), pourraient tous terminer avec 6 points au compteur. Sortez les calculatrices…



Dans le groupe E, on sait déjà que le Costa Rica, battu lors de ses deux premières sorties, est éliminé. C’est la seule certitude… Vainqueurs dans les derniers instants face à Keylor Navas et compagnie, les Brésiliens n’ont pas encore leur billet pour les 8es de finale en poche. Ils devront le valider face à la Serbie. Brésiliens qui trônent en tête devant la Suisse, avec le même nombre de points (4 pts).



14h à Ekaterinbourg : Mexique-Suède (groupe F),

14h à Kazan : Corée du Sud-Allemagne (groupe F),

18h à Nijni Novgorod : Suisse-Costa Rica (groupe E),

18h à Moscou : Serbie-Brésil (groupe E),









Sport24