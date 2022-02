Le projet ISMEA profite à 6 régions: 70 milliards F CFA de la Banque mondiale au Sénégal Le projet initiative pour la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent (ismea) est dans sa phase active. c'est le fruit du partenariat entre le Sénégal et la Banque mondiale pour un montant de plus de 70 milliards de F CFA en faveur des région de Kaffrine, Kedougou, Kolda, Sedhiou, Tambacounda et Ziguinchor.

704 agents de services médicaux de diverses spécialités sont déjà recrutés sur plus de 1000 attendus. Ismea permettra, à terme, la réinsertion socioéconomique de 2430 adolescentes déscolarisées, le maintien de 8100 filles à l'école, l'enrôlement de 1.700.000 dans les mutuelles de santé, la couverture par l'assurance maladie de 300.000 enfants et femmes, la mise à disposition de 41 ambulances, 12 couveuses, 10 unités de néonatalogie et d'autres équipements.



Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, qui a présidé, la cérémonie officielle de lancement a remercié la Banque mondiale, l'Unicef, l'association des élus locaux et toutes les personnes qui s'activent dans le projet. selon lui, la prise en charge des femmes, des enfants et des adolescents est une des priorités du gouvernement qui a "relevé sensiblement le plateau médical".



"les résultats indiquent qu'il est possible prendre en charge qualitativement la santé des populations", ajoute le ministre qui ajoute que "l'amélioration de l'utilisation des services de santé sera toujours au coeur de l'action du ministère" .



Le ministre appelle à l'implication de tous les services déconcentrés concernés par le projet Ismea.





