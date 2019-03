Le propriétaire du « Penc Mi » saisit le juge pour annuler les délais et chasser Thione Seck immédiatement

Alors que très certainement le leader du « Raam Daan » est en train de cogiter sur ce qui va se passer après le 10 mai, date à laquelle il doit quitter le « Penc Mi », le propriétaire de la boîte a encore saisi le juge par une procédure de référé sur difficulté.



Il veut que le juge annule les délais et que Thione Seck quitte immédiatement les lieux, lit-on dans le journal Les Echos. Saliou Diagne, propriétaire du « Penc Mi », veut dare-dare expulser le leader du « Raam daan » de la boîte qu’il lui avait louée. Thione Seck qui n’a jamais été d’accord avec cette expulsion et qui jure avoir toujours été en règle avec le loyer, envisageait de saisir un expert pour estimer les dépenses qu’il a effectuées pour la réfection de la boite.



Les Echos

