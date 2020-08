«Le protocole de l’Élysée: Confidences d'un ancien ministre sénégalais du pétrole»: Nouveau ouvrage de Thierno Alassane Sall!

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Août 2020

«Le protocole de l’Elysée : confidences d’un ancien ministre du Pétrole sénégalais ». Tel est le titre provocateur de l’ouvrage de Thierno Alassane Sall. Dans ce brûlot qui traite de plusieurs thèmes dont son passage dans le gouvernement en tant que ministre du Pétrole, il revient en détail sur bien des questions qui ont défrayé la chronique autour de la gestion du pétrole et du gaz sénégalais.



Selon L'As, un sujet à la fois passionnant et détonant en ce sens qu’il révèle les rôles joués par les acteurs dans le bradage des ressources en faveur des intérêts français. Bref, le titre lui-même est évocateur, puisqu’il renseigne sur la manière pour le moins scélérate dont le géant français Total a fait son entrée imprévue dans la gestion du pétrole sénégalais.



C’est un document plein d’anecdotes, notamment sur les fourberies du ministre Farba Senghor à Libreville, et des révélations croustillantes mettant en scène des ministres importants dans le dispositif, décrivant ainsi l’actuel régime comme une constellation de leaders plus affairistes que patriotes à la solde de la France. Sur près de 500 pages, l’ancien ministre des Infrastructures parle du pétrole, du gaz, de la vérité, des valeurs, de Mahammad Dionne, des explications non convaincantes d’Aly Ngouille Ndiaye, des excès de colère de Macky Sall, de l’implication inacceptable de l’Elysée etc..

