Le rapport du Dialogue en mains : Le Président Macky Sall va saisir le Conseil constitutionnel sur la date de l’élection et l’après 2 avril Le rapport du Dialogue national a été remis au président de la République, Macky Sall, ce lundi 4 mars 2024, nous informe-t-on, photos à l'appui.

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Mars 2024 à 15:49 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l’État a bien pris note des recommandations de ces concertations avec toutes les forces vives de la Nation.



Et c’est dans cette logique, que le Président Macky Sall envisage de saisir le Conseil constitutionnel, pour recueillir son avis sur les questions de la date de l’élection et de l’après 2 avril.



Il a également salué le travail qui lui a été présenté, tout en mettant en avant le génie sénégalais à surmonter les difficultés, pour renforcer davantage notre système démocratique.













MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook