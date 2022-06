Le receveur des Impôts et Domaines de Guédiawaye, dans le viseur des habitants de la cité Ndiobène

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Juin 2022 à 19:31 | | 0 commentaire(s)|

Un litige foncier risque de mettre le feu encore à Wakhinane-Nimzaat si l’on n’y prend garde. A la cité Ndiobène (ex Viviane Wade) de Wakhinane-Nimzatt, les populations sont très remontées contre le receveur principal des Impôts et Domaines de Guédiawaye, Daouda Diallo.



Elles dénoncent le blocage de leurs baux par ce dernier. Ce, malgré le décret de déclassement de la Bande des filaos signé par le président de la République Macky Sall et des consignes données à ses ministres. Car les populations se disent fatiguées du dilatoire du receveur des Impôts et Domaines de Guédiawaye. Elles préviennent le chef de l’Etat sur les risques d’une bombe foncière, car les jeunes font montre d’une ferme détermination pour avoir les baux.











L'As

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook