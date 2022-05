Le récit officiel de la Gendarmerie sur l'arrestation du gang des agresseurs de la Zone de captage

La Gendarmerie vient de communiquer officiellement sur la traque des agresseurs qui s’en sont pris à un scooteriste dans la Zone de captage. Ils ont arrêté 6 membres de la bande, renseigne iGFM.



« La Gendarmerie nationale vient de mettre la main sur les auteurs présumés de l'agression perpétrée par des malfaiteurs le 15 mai 2022, dans la Zone de captage », renseignent les pandores dans leur communiqué de presse.



Ils expliquent que suite à la publication dans les réseaux sociaux, d'une vidéo devenue virale, relative à une agression d'un scootériste par trois malfaiteurs armés de machette et de bombe asphyxiante, le Haut commandement a saisi la Section de Recherches de Dakar pour identifier les auteurs des faits et procéder à leur arrestation.



« L'exploitation judicieuse de cette preuve numérique par les unités spécialisées et la perspicacité des enquêteurs, ont permis de localiser et de mettre hors d'état de nuire deux (02) membres de la bande le 20 mai et quatre (04) autres le 23 mai 2022, respectivement à Keur Massar et Fatick. Ils seront tous déférés auprès des autorités judiciaires compétentes », indiquent-ils.



Pour rappel, la police avait fait un communiqué officiel le lendemain du forfait, pour annoncer l’arrestation de l’un des agresseurs.