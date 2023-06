Le règlement de l’aviation saoudienne empêche Air Sénégal de transporter seul, les pèlerins sénégalais (Ministre)

La compagnie nationale Air Sénégal ne peut pas assurer, à elle seule, le transport des pèlerins sénégalais à La Mecque, en raison du règlement saoudien dans ce domaine, a expliqué aux députés, la ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, lundi, à Dakar.



‘’i[Il existe un règlement de l’Arabie Saoudite […] qui impose aux Etats, de faire transporter la moitié de leurs pèlerins par sa compagnie à elle […] et l’autre moitié par une compagnie aérienne nationale et une compagnie privée]i’’, a dit Mme Sall.



Elle intervenait à un débat parlementaire en prélude à l’adoption, par l’Assemblée nationale, de quatre projets de loi, dont deux autorisant le président de la République à ratifier les chartes africaines en matière de statistique et de sécurité routière.



Toutefois, ‘i[’le Président Macky Sall nous demande de négocier une dérogation avec l’Arabie Saoudite pour que Air Sénégal puisse transporter l’ensemble de nos pèlerins. C’est par des discussions que nous allons y arriver […] L’Arabie Saoudite étant un pays ami, nous y travaillons]i’’, a assuré Aïssata Tall Sall.



Cette année, près de 13.000 pèlerins sénégalais vont prendre part au pèlerinage aux Lieux saints de l’islam en Arabie Saoudite, selon le ministère des Affaires étrangères.













Aps