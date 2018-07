Le rejet de Karim Wade des listes électorales est « une déclaration de guerre » selon le « Makss » Le mouvement « And ak Karim soukali Sénégal » (Makss) s’est prononcé, hier, sur le rejet de Wade fils des listes électorales. « C’est une déclaration de guerre » qui ne sera pas sans en effets, avertit la présidente Poulméra Diop.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Juillet 2018 à 11:58 | | 0 commentaire(s)|

« Le rejet de Wade fils des listes électorales est une déclaration de guerre », comprend le Makss. Et les karimistes se préparent au combat. »Nous allons faire face au régime finissant de Macky sall avec force et détermination », mettent-ils en garde.

Un combat que le mouvement politique compte mener « avec toutes les forces éprises de justice ». Ils appellent à « la résistance populaire » contre ce qu’ils qualifient de « coup d’État électoral ». La manifestation du 13 juillet 2018 organisée par le Front national de résistance à la place de l’Obélisques sonne le début de la résistance à leurs yeux.

Le Makss,par la voix de sa présidente, Poulmera Diop, exige la nomination d’une personnalité neutre et consensuelle pour l’organisation d’une élection sans lendemain de perturbations.

« Le rejet de l’inscription sur les listes électorale du candidat Karim Wade est sans fondement, car il n’est nullement concerné par l’article L 31 du code électorale» évoqué par les services du ministère de l’Intérieur souligne leur communiqué.

Le mouvement « And ak Karim soukali Sénégal » constate que Macky Sall a peur d’affronter leur candidat dans une élection libre, transparente et démocratique le 24 février 2019.

Les karimistes mettent en garde « Macky sall et son ministre de l’Intérieur contre toute tentative d’intimidation, d’arrestation de leur candidat ou de sabotage du retour de Karim Wade au Sénégal », lit-on dans le communiqué.

Le mouvement And ak Karim soukali Sénégal déclare « solennellement que sans Karim Wade, il n’y aura pas d’élection présidentielle au Sénégal ».











i-senegal







