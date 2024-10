Le résultat net de NSIA Banque Côte d’Ivoire progresse de 29% au troisième trimestre 2024.

Ce résultat s’est élevé 23,687 milliards FCFA contre 18,346 milliards FCFA au 30 septembre 2023.



Les dépôts de la clientèle ont augmenté de 110,105 milliards à 1 526 milliards FCFA. De leur côté, les crédits nets à la clientèle se sont rehaussés de 122,202, s’élevant à 1 430 milliards FCFA.



Durant la période sous revue, le produit net bancaire (PNB) à enregistré une hausse de 14%, se situant à 72,573 milliards FCFA contre 63,416 milliards FCFA au 30 septembre 2023. La direction de la banque explique cette hausse principalement par <<la progression significative des commissions sur les transferts de fonds et les produits d’engagements par signature, qui ressortent à 27,7 milliards FCFA (+47%) au 30 septembre 2024 contre 18,8 milliards FCFA à fin septembre 2023.>> quant à la marge d’intérêt, elle s’affiche à 44,8 milliards FCFA (+1%), quasi identique à celle de fin septembre 2023.



Le résultat avant impôt connait un accroissement de 6,083 milliards, passant de 19,905 milliards FCFA au 30 septembre 2023 à 25,988 milliards FCFA un an plus tard.



Au terme de la période sous revue, le total bilan de la banque enregistré une augmentation de 192,786 milliards avec un niveau de 2 229,850 milliards FCFA contre 1 932,909 milliards FCFA à fin septembre 2023.



<<Au cours de ce dernier trimestre 2024, NSIA Banque Côte d’Ivoire entend poursuivre sa dynamique commerciale entamée, associée à la maîtrise des risques et des frais de gestion>>, avance la direction de la banque quant aux perspectives.



Oumar Nourou

