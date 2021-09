Le retour de l’huile d’arachide raffinée annoncé, après quelques mois de rupture sur le marché

Dans un contexte de flambée des prix des denrées de grande consommation, comme l’huile, le Directeur général de la Sonacos, Modou Diagne Fada, a annoncé, hier, lors d’un point de presse à Dakar, le grand retour de l’huile d’arachide.



Une bonne nouvelle pour les consommateurs puisque ce produit était complétement absent du marché depuis 16 mois, relate leSoleil. Cette longue rupture de production, informe M. Diagne, était due à une collecte insuffisante de graines d’arachide (en tout 28 000 tonnes), lors de la dernière campagne de commercialisation de l’arachide. Ceci ne permettait pas à la Sonacos de triturer et faire de l’huile. « Aujourd’hui, la Sonacos, avec son nouveau logo, a renoué avec la production d’huile d’arachide conditionnée et raffinée, mise à la disposition des consommateurs sénégalais ».



Modou Diagne Fada estime que ce retour à la production d’huile d’arachide, est un moyen d’encourager les autorités à continuer d’aider la Sonacos, pour qu’elle puisse disposer, en quantité, de matière première (graines d’arachide), pour continuer à faire tourner ses usines. Par ailleurs, l’huilerie entend poursuivre la diversification de ses produits, en produisant de l’aliment de bétail et de volaille. L’autre priorité, indique M. Diagne, est la modernisation de l’outil de production, une des ambitions de la Sonacos dans les années à venir.



Faisant le bilan des comptes, le Directeur général rappelle qu’en 2020, la Sonacos avait fait un bénéfice de 376 millions FCfa, une première depuis plus de 10 ans. Pour les prévisions de 2021, Modou Diagne Fada s’attend également à « des comptes certifiés et un bilan positif ».

