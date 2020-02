Le sale tour joué à la femme de ménage de l’épouse de Massata Diack

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Février 2020 à 11:37

Ramata Seck, femme de ménage de l’épouse de Massata Diack, est dans la tourmente. Khady Mbaye, fille de feu Djily Mbaye et épouse du fils de Lamine Diack, avait offert un terrain à son employée de maison après que cette dernière a perdu son fils.



Malheureusement, son mari Amadou Kane falsifie les documents, vend la maison à un ancien gendarme nommé Ibrahima Sy. Pis, le sieur Kane achète une autre maison, répudie sa femme et prend une autre épouse, rapporte "Les Echos".



Abusée, Ramata Seck dépose une plainte. Elle réclame 50 millions à titre de réparation. Le procureur a requis 2 ans dont un (1) an ferme contre son mari «escroc». Amadou Kane sera fixé sur son sort demain mardi.

