«Le second compact du Mcc peut être une bouffée d’oxygène pour les entreprises»

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Décembre 2018

Le Premier ministre, Mahammed Dionne, a signé, il y a quelques jours à Washington, le second compact du Millénium Challenge Corporation (Mcc). Ce que le président du Conseil des entreprises du Sénégal, Babacar Diagne, a salué. Car, pour lui, cela va davantage renforcer le secteur productif sénégalais.



«Quand on fait une moisson de 600 millions de dollars, dont les 550 constituent un don, je pense que ça peut être une bouffée d’oxygène qui permettra de renforcer la production d’énergie et de rendre l’électricité accessible à plus de 11 500 ménages. Je pense que ce second compact va permettre à des milliers de micro et petites entreprises de participer à sa mise en œuvre», s’est réjoui M. Diagne.



Et puisque ce second compact va accroître la production d’énergie, ce membre du privé national souligne aussi que cela va faire souffler les entreprises, puisque le coût des facteurs de production sera réduit, parce que le prix de l’énergie était très élevé. «La réalisation du second compact en mi 2020-2025 intervient avec l’avènement de la production de gaz et de pétrole qui va renforcer la capacité de production des entreprises nationales. Je pense que le secteur privé doit s’approprier de cette belle moisson», conclut-il.















Seneweb

