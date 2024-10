Le secrétaire national de l’Ujtl/Pds démissionne et invite à voter Pastef

Le secrétaire national de l’Union des jeunesses travaillistes libérales (Ujtl) a démissionné du Parti démocratique sénégalais (Pds). Frank Daddy Diatta a pris cette décision, à la suite des investitures de Takku Wallu Sénégal. A travers un communiqué, il dénonce «le manque de respect » du parti à l’égard de la jeunesse, malgré les « efforts consentis pour redynamiser et remobiliser le Meel et l’Ujtl ».



A l’en croire, « aucun avenir n’est envisagé dans le PDS, du moins pour un jeune qui souhaite participer à l’édification de notre cher Sénégal ». Il a par ailleurs invité tous les jeunes du Pds, à voter « massivement pour la liste de Pastef », afin de lui donner une « majorité confortable », qui leur permettra de réaliser le «Projet», après avoir voté pour ce même projet à l’élection présidentielle.













Ndèye Fatou Kébé