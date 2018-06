Le sévère réquisitoire de Sory Kaba contre les mouvements de soutien au sein de l'APR

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Juin 2018 à 23:06

Le Directeur général des Sénégalais de l'extérieur, Sory Kaba, se dit indigné des guerres de positionnement entre responsables de l'Alliance pour la République (Apr, au pouvoir). "C'est une obligation de taire nos positions au relent de chantage, suggère-t-il dans un note envoyée à Seneweb. Nous risquons auquel cas, de scier la branche sur laquelle nous sommes assis et de nous faire mépriser devant l'opinion."

Sur sa lancée, Sory Kaba fustige l'existence des mouvements de soutien qui, "très souvent, mobilisent les mêmes militants du parti pour dresser et allonger leur listing". Selon le Directeur général des Sénégalais de l'extérieur, ces mouvements "décontenancent" l'Apr.

Ce dernier explique : "Ils sont souvent animés par des hommes et des femmes qui chemin faisant, atteignent leurs objectifs d'ordre personnel, au mépris des intérêts du groupe. Historiquement tous les grands partis qui se sont fiés à ces mouvements pour soit disant se massifier, se sont vite rendus à l'évidence. J'en appelle dès lors au renforcement des structures du parti, à une valorisation des militants républicains et à leur formation, gage de pérennisation de notre parti."









Seneweb.com



