Le stade Me Wade a vibré au refrain en vogue de « Sonko Nameunalaaa »

Malgré un dispositif policier et « gendarmesque » particulièrement impressionnant, la politique s’est invitée ce mardi soir, dans le match amical qui opposait l’Algérie au Sénégal au stade Abdoulaye Wade. En effet, des milliers de militants et sympathisants de l’opposant Ousmane Sonko ont entonné « Sonko Namenalaaa », l’air en vogue actuellement dans les stades sénégalais.



Le ton avait été déjà donné un peu plus tôt dans l’après-midi, avec des centaines de supporters qui s’étaient rassemblés à la gare du TER, pour entonner en chœur le même chant considéré comme subversif par les autorités. Un phénomène qui empêche les autorités de dormir puisque devenu un effet de mode des jeunes, partout où il y a des manifestations, notamment sportives. D’ici à ce que les autorités interdisent les manifestations, quelles qu’elles soient, sur l’étendue du territoire national. Pour le motif de risques de troubles à l’ordre public, bien sûr !











Le Témoin

