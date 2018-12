Le tacle de Souleymane Téliko à Ismaila Madior Fall : "Il est en flagrante violation des règles qui régissent la justice"

Rédigé par leral.net le Samedi 15 Décembre 2018 à 09:18 | | 0 commentaire(s)|

Le 29 novembre 2018, le ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall s'est avancé à déclarer invalides, les candidatures à l'élection présidentielle de 2019 de Karim Wade et Khalifa Sall. Après avoir subi le courroux des députés de l'opposition, le Garde des Sceaux a été recadré par le président de l'Union des magistrats du Sénégal, selon qui, aucun ministre ni personnalité politique n'est apte à disqualifier un candidat de la Présidentielle.



"Il appartient exclusivement au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la recevabilité ou non d'un candidat. Il n'appartient ni à un ministre de la Justice ni à une quelconque autre autorité politique de se prononcer sur la recevabilité d'une candidature. Quiconque le fait, est en flagrante violation des règles qui régissent la Justice et, en particulier de l'indépendance de la justice", a dénoncé Souleymane Téliko dans un entretien avec L'Observateur.













Pressafrik

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos