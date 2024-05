Le tiktokeur Serigne Modou Diop sera jugé pour avoir critiqué les rondeurs de Dieynaba Tall de «Bété Bété»

Le tiktokeur Serigne Modou Diop alias «Negroraffiné» sera jugé mardi prochain devant le tribunal des flagrants délits pour diffamation, calomnie, menace, diffusion de données à caractère personnel via les réseaux sociaux. Il a été arrêté et placé en garde à vue, jeudi dernier, à la suite de la plainte de l’actrice Fatimata Sall, Dieynaba Tall dans la série «Bété Bété».



D’après L’Observateur, repris par Seneweb, la plaignante a affirmé dans sa plainte, reçue à la Division spéciale de cybersécurité (DSC), que le mis en cause conjecturait sur son physique, affirmant qu’elle aurait subi une chirurgie BBL pour obtenir des formes généreuses.



L’actrice a ajouté que «Négroraffiné» l’a traité de menteuse et a déclaré que le miel qu’elle commercialise est nocif pour la santé des femmes. Sans compter les menaces de mort.



Face aux enquêteurs, Serigne Modou Diop a reconnu les faits avant de présenter ses excuses, rapporte L’Observateur. Son geste a poussé la plaignante à se désister de sa plainte. Mais c’était trop tard, le dossier était déjà sur la table du procureur de la République.



Ce dernier a inculpé le tiktokeur pour les faits visés plus haut avant de lui accorder la liberté provisoire en attendant son procès, mardi prochain.