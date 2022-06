Le triste bilan des Africains de Ceuta y Mélilla s’alourdit : Plus de 200 morts, des Sénégalais seraient empêchés de témoigner, selon HSF Des informations qui sont parvenues ce matin à HSF, feraient état de plus de 200 Africains tués dans l’Enclave de Ceuta y Melilla. C’est d’ailleurs ce qui explique leur enterrement dans la précipitation sans autopsie ou enquête.

Dans une « Alerte Info » parvenue au Groupe Leral, Boubacar Sèye le président de l’ONG Horizons Sans Frontières révèle que « Du coté des Etats Africains, seule la Gambie a accepté de reconnaitre ses morts, les autres ont refusé. Des rescapés Sénégalais seraient empêchés de témoigner pour confirmer les victimes sénégalaises de ce drame. »



« D’ailleurs le journalise Pape Nantio Sané, avec qui je collabore sur ce dossier depuis le début, cherche à interroger l’un d’eux sur les antennes de la radio / Télévision Walfadji. » Ajoute Boubacar Sèye



« Faudra-t-il faire taire les intérêts irrationnels et leurs instrumentalisations politiques pour qu’en fin toute la lumière soit faite sur ce drame ? », se demande-t-il



