Le voleur rase et épile la mère, fait une crête au père et s'en va avec son butin Rédigé par La rédaction de leral.net le 7 Juin 2019 à 13:45

Il est un as ce voleur. Il s’est introduit dans une villa pour commettre son forfait, et y a laissé sa signature sur ses victimes. Il a épilé toutes les femmes sur les parties intimes, rasé le barbu du père et s’en est allé tranquillement avec son butin.



Il a mis fin au look du chef de famille qui gardait sa barbe depuis dix ans. Encore sous le choc, colérique, il a promis de mettre la main sur le voleur pour lui donner une bonne leçon.



Tout porte à croire que le voleur aurait utilisé un spray ou une potion mystique pour endormir la famille et perpétrer son vol en toute quiétude. Il a épilé la maman ainsi que ses filles intégralement en haut et en bas, se permettant de laisser un dessin en forme de cœur chez les filles.



L’une des filles a tout de même apprécié la manière dont le voleur l’a épilé en bas, laissant ce dessin en forme de cœur.



Le père qui a demandé immédiatement à son fils de lui enlever la crête faite par le voleur sur sa tête, a regretté d’avoir refusé la proposition de l’un de ses amis d’installer les caméras de surveillance sur toute sa parcelle.













