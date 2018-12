Léa Buet : « Bombardier vs Bulinski se tiendra en avril 2019 »

Le choc Bombardier vs Bulinski était prévu pour ce mois de décembre 2018, mais il a dû être reporté. Un simple contretemps, assure la présidente d’Adjimé MMA Events.



« C’est en bonne voie. Si tout se déroule comme prévu, Bombardier-Bulinski se tiendra en avril 2019, afin de ne pas interférer avec l’élection présidentielle au Sénégal (premier tour dimanche 24 février 2019) », confie Léa Buet sur les ondes de la RFI.

