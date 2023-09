League Cup : Nicolas Jackson se « réveille » et qualifie Chelsea au prochain tour, face à Brighton Une bonne nouvelle pour les fans de l’international sénégalais et de Chelsea qui attendaient ça depuis le début du mois ! Oui, pour voir leur équipe marquer et remporter un match.

Et même d’après "Wiwsport", la saveur est encore plus sucrée pour les "Blues", car leur avant-centre titulaire en ce début de saison, a retrouvé le chemin des filets.



À l’occasion du troisième tour de la League Cup, les hommes de Mauricio Pochettino ont éliminé Brighton, ce mercredi, grâce à un but de Nicolas Jackson.



Face à l’un des adversaires les plus redoutables d’Angleterre, Chelsea a été coriace pendant plusieurs moments et a eu de la réussite, à l’image du but victorieux de son attaquant international sénégalais, servi sur un plateau par Cole Palmer pour prendre Bart Verbruggen à contre-pied (50e).



Et voilà ! Ce fut suffisant aux "Blues" pour mettre fin à trois matchs sans victoire et pour se qualifier pour le prochain tour de la Carabao Cup.



