Leçon inaugurale à Atlantic Council : Macky Sall lance un « message d’espoir » à la nouvelle Administration Trump Comme nouveau membre du Conseil consultatif international de l’Atlantic Council, le célèbre think tank américain, dont le siège se trouve à Washington, le Président Macky Sall a délivré ce lundi 24 février 2025, la leçon inaugurale (Keynote speech), lors d’un panel de haut niveau sur le thème : « Comment reconfigurer l'engagement économique des États-Unis vis-à-vis de l’Afrique ».

Avec son retour, Donald Trump impose un agenda de remodelage des relations internationales, notamment sur les questions sécuritaires, économiques et commerciales. Le Président Macky Sall, dans son allocution, a présenté ce qu’il appelle « le visage réel de l’Afrique », avec, selon lui, « un territoire vaste de 30 millions de km2, une population qui atteindra 2,5 milliards en 2050 et un marché énorme pour développer des partenariats gagnant-gagnant en vue d’une prospérité partagée ».



Face aux inquiétudes charriées par les coupes budgétaires annoncées, voire le catastrophisme ambiant, le Président Sall a annoncé vouloir lancer un « message d’espoir à l’endroit de la nouvelle Administration Trump ».



« Je veux mettre l’accent sur les potentialités du continent africain, en matière de ressources naturelles comme les terres rares et les minéraux critiques, la jeunesse, les femmes, etc. »



Le Président Sall a appelé à « un cadre de gouvernance mondiale rénové, pour des investissements massifs et structurants, vecteurs de croissance et créateurs d’emplois ».



Le Président Macky Sall a rappelé son leitmotiv constant sur la philosophie du développement du continent. Selon lui, « l’Afrique n’est plus dans une logique de tendre la main, elle ne peut pas dépendre de l’aide. Il faut développer un marché des capitaux sur le continent, des joint-ventures pour nouer des partenariats gagnant-gagnant ».



L’ancien président sénégalais s’envole pour Cape Town, où il s’entretiendra avec les leaders du monde, dans le cadre de la présidence sud-africaine du G20, notamment au sujet de la dette des pays africains.



