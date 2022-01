Leçons des Locales à Mbour : Hégémonie de Benno, montée en puissance de Yewwi, déclin des Socialistes La Commission départementale de recensement des voix à l’issue des élections locales du 23 janvier 2022 a livré ses résultats pour le Conseil départemental. Il ressort de l’analyse de l’ensemble des procès-verbaux des bureaux de vote dans le département de Mbour, un lot d’inscrits de 329 417 pour un nombre de votants de 154 055 et un taux de participation de 46,76%. Les bulletins nuls sont au nombre de 2669 et donnent des suffrages valablement exprimés de 151 386 voix.

La confirmation de l’hégémonie de la coalition Benno Bokk Yakaar est sans équivoque. Elle a obtenu 77 119 voix et est suivie de celle de Yewwi Askan Wi avec 54 832 voix pour une ascension vertigineuse. Le parti Lou Jot Yomb de l’ancien parlementaire Omar Sy totalise 19 435 voix.



Par conséquent, Saliou Samb, la tête de liste de BBY rempile à la tête du Conseil départemental de Mbour. Le focus sur la commune de Mbour est assez expressif concernant l’élection du maire Cheikh Issa Sall, la tête de liste de la coalition BBY. .



Sur un lot d’électeurs inscrits de 108 209 dans la commune de Mbour, il y a eu 46 692 votants pour un taux de participation de 43, 14%. Les bulletins nuls au nombre de 290 donnent des suffrages valablement exprimés de 46 403 voix.



Ces tendances confirment l’hégémonie de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune de Mbour et un déclin progressif du Parti socialiste et une montée de la coalition Yewwi Askan Wi.



Ainsi, dans la commune de Mbour, la coalition BBY caracole en tête avec 17 771 voix secondée par Yewwi Askan Wi avec 11 643 voix. Le parti Lou Jot Yomb arrive en 3ième position avec 6393 voix. Les Socialistes arrivent à la 4ième place avec 5456 voix. Le Parti socialiste, jadis maître absolu dans la Petite côte a fini de constater son déclin après son érosion, son effritement et ses entailles entrainant des prémisses de lendemains scabreux et incertains pour le parti du président poète dans son fief tutélaire.



Les autres résultats donnent 1838 voix pour la coalition Wallu Sénégal, 1307 voix à la coalition pour la Liberté Daggal Yakaar, 666 voix pour la coalition Diso Ci Xarnu –BI, 487 voix pour le Mouvement des Patriotes pour le Développement, 469 voix pour la Convergence Démocratique Bokk Gis-Gis et 442 voix pour la République des valeurs.

