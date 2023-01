Légère progression des prix à la consommation en novembre (DPEE)

La Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) fait état d’une légère progression des prix à la consommation au mois de novembre, relate l'Aps.



‘’Au mois de novembre 2022, les prix à la consommation ont légèrement progressé (+0,2%), en rythme mensuel’’, indique la DPEE dans son Point mensuel de conjoncture de janvier.



Selon la publication qui parait 30 jours après la période étudiée, ‘’cette situation résulte, d’une part, du renchérissement des prix du +logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles + (+0,7%), des restaurants et hôtels (+1,8%) et des +meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer+ (+0,8%) et, d’autre part, du fléchissement des prix des +produits alimentaires et boissons non alcoolisées (-0,1%)+’’.



Elle note que ‘’comparé à novembre 2021, le niveau général des prix à la consommation s’est accru de 14,1%, en liaison, principalement, avec la hausse des prix des +produits alimentaires et boissons non alcoolisées+ (+21,4%), du +logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles+ (+6,2%) et des restaurants et hôtels (+8,9%)’’.



Concernant l’inflation sous-jacente (hors produits frais et énergétiques), le Point mensuel de conjoncture signale qu’elle a augmenté de 0,5% en rythme mensuel et 8,3% en glissement annuel, au mois de novembre 2022’’.



‘’En termes d’origine, les prix des produits locaux sont restés stables tandis que ceux des produits importés se sont renforcés de 0,8%, sur une base mensuelle’’, selon le document consulté par l’APS, relevant que ‘’sur un an, les prix des produits locaux et importés ont connu des hausses respectives de 15,7% et 9,3% au mois de novembre 2022’’.