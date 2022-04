Législatives 2022 : "Aar Sénégal" dépose sa caution et prône une « assemblee de rupture » Ils gardaient en secret le nom de leur coalition. Abdourahmane Diouf, Thierno Bocoum, Thierno Alassane Sall, Cheikh Oumar Sy et Ibrahima Hamidou Dème ont dévoilé hier leur bannière pour les Législatives après avoir déposé leur caution à la Caisse de dépôt et consignations. Mercredi dernier, ils avaient juste donné le slogan à partir des dénominations de leurs partis ou mouvements. emedia.Sn

« Prêt à Agir avec Etic pour Awale Sénégal ci Reewum Ngor », avaient-ils écrit dans une note. D’après cette nouvelle force politique de l’opposition, leur coalition s’ouvre à toutes les forces vives de la nation.



« Les partis politiques, mouvements et candidats indépendants intéressés peuvent contacter les signataires en vue de la mise en place effective de la coalition. Nous donnons rendez-vous aux Sénégalais d’ici et d’ailleurs, à la presse nationale et internationale, dans les prochains jours », avaient-ils annoncé dans leur communiqué.



