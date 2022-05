Législatives 2022 : Accords de soutien entre YAW et Wallu dans les départements, Ousmane Sonko et Lamine Thiam respectivement têtes de liste Qui aurait pensé que les deux coalitions Wallu et Yewwi Askan Wi allaient trouver des brèches de compagnonnage politique ? Et pourtant, les élections législatives qui se profilent nous font envisager cette éventualité.

La coalition YAW et Wallu Sénégal, à quelques heures de la fin du dépôt des candidatures au niveau de la direction générale des élections, ont trouvé des compromis pour aller vers ces élections en se donnant le maximum de chances pour bousculer la coalition Benno Bokk Yakar. Comment ?



En réalité, il s’agit d’un compagnonnage départemental. Elles vont en effet se rejoindre dans les départements pour une liste commune. Il a été ainsi convenu que chaque coalition vienne renforcer l’autre dans un département où elle est dans une position favorable. Du point de vue national, chaque coalition aura sa liste nationale qui lui est propre.



À travers ce schéma, la coalition Wallu Sénégal vient de se joindre à Yewwi Askan Wi après des tractations qui ont pris fin ce dimanche aux environs de 17h avec notamment la décision parallèle, de choisir Ousmane Sonko comme tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal, de désigner Lamine Thiam au niveau national. Ce n’est point une fusion entre les deux coalitions, mais plutôt des accords dans le cadre électoral au niveau des départements.



Dès lors, avec cette configuration en face, il sera intéressant de voir comment va réagir la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar pour résoudre l'équation posée par Yaw et Wallu dans les départements?

