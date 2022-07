Législatives 2022 / Alioune Ndoye, Bby : «Lorsque des politiciens vous appellent à la destruction et à la violence, refusez catégoriquement !» La campagne se poursuit chez la coalition Benno Bokk Yakaar et les colistiers de sa liste départementale ne sont pas à court d’idées pour continuer à séduire les électeurs. D’ailleurs, Alioune Ndoye était, hier, aux Parcelles Assainies, aux côtés de son camarade Amadou Bâ, pour rendre visite aux délégués de quartiers, Badiène Gox et autres Imams et Oulémas.

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Juillet 2022 à 13:20 | | 0 commentaire(s)|

Cette visite, à laquelle a pris part la Première Dame, Marième Faye Sall, Mbaye Ndiaye, Abdou Karim Fofana, entre autres, aura connu un véritable succès d’autant que, tour à tour, ces personnalités politiques ont réussi à faire passer leur message.



La tête de liste départementale de ladite coalition, Alioune Ndoye, par ailleurs ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, confiera qu’il faut à BBY, « une victoire éclatante aux Parcelles Assainies, telle la volonté du Président de la République, dans la paix et la sérénité ».



Aux Parcellois, il réitère : « Nous vous invitons à œuvrer dans la paix. Ne faites rien qui soit contraire à cette valeur. Lorsque des politiciens vous appellent à la destruction et à la violence, refusez catégoriquement ! ».



Pour Alioune Ndoye, s’adressant à ses adversaires de l’opposition, « le premier ennemi du pays est celui qui veut y instaurer la violence ». Se voulant plus explicite, la tête de liste départementale de BBY de dire : « Il y a des gens qui passent leur temps à insulter et à dire des contre-vérités sur des gens dignes, qui ont grandi en faisant leurs études dans ce pays. Ils sont accompagnés pour la plupart du temps par des jeunes qui ont refusé de faire des études et qui ne veulent pas travailler. Ils ont comme arme le mensonge et la violence ».



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook