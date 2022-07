Législatives 2022 : Aminata Touré appelle les électeurs à braver la pluie pour voter

La tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Aminata Touré, a voté à Kaolack, à l’école Seck Faye de Kasnack. Après avoir donné sa voix, Mimi a appelé les électeurs à venir accomplir leur devoir civique malgré la pluie.



« Les Sénégalais devraient sortir massivement voter bien qu’il pleuve au Saloum et ailleurs. C’est une bénédiction, car on est en période d’hivernage et la majorité de nos concitoyens vivent de l’agriculture.



Donc, c’est une bénédiction. Cela ne devrait pas empêcher de sortir pour accomplir notre devoir citoyen ».