Législatives 2022 : Après avoir octroyé deux sièges de député à BBY, Médina Yoro Foula réclame un poste ministériel

« Il est temps que ce département soit reconsidéré, en responsabilisant au moins un de ses fils comme Ministre, d’autant plus que cette élection a montré que le monde rural demeure le bastion du pouvoir en place », a réclamé la jeunesse de MYF, dans une déclaration envoyée à la rédaction de Koldanews.



Ce document de préciser : « le Département a toujours été et demeure un allié sûr du Président. Toutefois, malgré cette fidélité à son Excellence Macky Sall, les leaders politiques du Département ne sont pas responsabilisés à des postes stratégiques pour permettre aux jeunes et femmes d’avoir facilement accès à l’administration, à la formation professionnelle et à l’emploi ».



C’est pourquoi ces jeunes invitent leur leader national, en l’occurrence le Président Macky Sall, à octroyer un poste ministériel à ce département qui est resté un bastion de Benno Bokk Yakaar. « Je suis du monde rural, je réclame ma responsabilisation dans le gouvernement. Je suis de Médina Yoro Foulah, je réclame mon Ministre », ont-ils lancé dans cette déclaration.



Revenant sur la victoire de BBY lors des dernières Législatives dans la circonscription administrative de Médina Yoro Foula, la jeunesse explique qu’elle a été le fruit d’un travail de terrain mené dans l’unité et la cohésion, par l’ensemble des responsables et des entités de la mouvance présidentielle. « Si ce beau score a été obtenu, c’est, certes, grâce à la détermination de la population. Mais aussi et surtout, grâce à une union sacrée de tous les onze Maires du département, du Président du conseil départemental Moussa Sabaly et du PCA de l’Agence de Régulation Pharmaceutique du Sénégal, Pr Chérif Baldé qui croient à la politique et aux promesses du Président Macky Sall qui a ouvert la voie à l’émergence du Département ».



En perspectives, la jeunesse de MYF réitère et promet au Président Sall, son soutien pour mener sa politique. Cependant, Médina Yoro Foula attend aussi et surtout de lui, la poursuite des chantiers entamés dans le département.