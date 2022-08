Législatives 2022/Après un appel fructueux : Idrissa Seck et Sidy Mactar Coly sauvent les résultats de BBY à Thiès

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Août 2022 à 22:00

Après son audience avec Idrissa Seck, le président de l’Association des ressortissants casamançais de Thiès, Sidy Mactar Coly, avait fait un appel fructueux et très déterminant à la suite des élections législatives du 31 juillet 2022. Son engagement à côté des leaders de la coalition BBY, dont Idrissa Seck, a permis de revenir au galop dans cette localité.



Ainsi, Sidy Mactar Coly a trouvé la formule magique qui a permis de ramener Thiès à la maison. Etant un homme disponible, social et militant pour des causes nobles, le Président de la République, Macky Sall, ne devrait pas hésiter à recevoir cet homme de consensus et proche collaborateur du Directeur de l’Aéroport Blaise Diagne de Diass.







Ousmane Wade