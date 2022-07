Législatives 2022 : BBY fière de l’unité dans ses rangs à Tivaouane

" A titre personnel (….), je n’étais pas candidat, mais c’est remarquable parce que ce sont mes pairs, les responsables de BBY, qui se sont réunis sous la présence du ministre d’État Mbaye Ndiaye. Et c’est à l’unanimité que j’ai été désigné coordonnateur du comité électoral départemental ", a-t-il déclaré dans un entretien avec l’APS.



" Cest un fait remarquable parce que tout simplement d’autres responsables pouvaient candidater ", a souligné Mamadou Diagne Sy Mbengue, prédécesseur de Demba Diop, plus connu sous le nom de Diop Sy, à la tête de la mairie de Tivaouane, capitale sénégalaise de la tidjania.



Diagne Sy Mbengue, par ailleurs Directeur général de la SN HLM, s’est félicité de l’union scellée par la coalition du pouvoir dans ce département, " avec tous les responsables de BBY, pas une seule défection, tous les leaders de BBY ".



Il affirme que pour sa part, il était " juste engagé à soutenir le président (de la République) pour qu’il puisse disposer d’une majorité à l’Assemblée nationale ", pour le compte de la prochaine législature.



" Ici à Tivaouane, pour les élections, il y avait déjà Diop Sy, Abdoulaye Ndiaye ’Ngalgou’ et moi. Nous nous sommes classés premier, deuxième et troisième " à l’issue des dernières élections locales du 23 janvier dernier, a-t-il déclaré.



" Ça suscite l’espoir. Nous avons lancé ensemble et visons 75 à 80 pour cent " des voix aux Législatives. " C’est la première fois qu’on va aux élections avec une telle unité, avec tous les leaders identifiés ", a-t-il dit.



Au-delà des leaders, dit-il, la coalition regroupant le pouvoir et ses alliés, est " en train de faire rallier beaucoup de gens qui avaient des listes parallèles lors des Locales ".



" Ma première mission, c’est que cette union-là qui a été scellée au sommet, puisse se traduire en actes à la base. A Darou Khoudoss-Mboro, c’est le cas. J’ai réussi à calmer les animateurs des listes parallèles car c’est un électorat à ne pas négliger ", a-t-il assuré.



" C’est à cela que je m’attèle principalement. Tous ensemble comme à Pire, où Ndoye Bane et Serigne Mboup sont désormais au niveau départemental. Nous avons commencé par une visite de courtoisie auprès du khalife des tidjanes qui nous a fait l’honneur de nous recevoir, de prier pour le Sénégal ", a conclu Mamadou Diagne Sy Mbengue.