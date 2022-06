Législatives 2022 : Benno Bokk Yakaar de Dakar affûte ses armes et prépare son équipe de campagne Les responsables de Benno Bokk Yakaar du département de Dakar, se sont réunis ce dimanche 5 juin, pour échanger sur la définition d'une stratégie et la mise en place d’une équipe de campagne.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Juin 2022 à 16:39

A cet effet, plusieurs points ont été abordés notamment l'échelle d'organisation, l'approche inclusive de la campagne et l'opérationnalisation de la démarche électorale.



Selon le communiqué reçu, au court des échanges, il a été rappelé les nombreuses réalisations du Président Macky Sall dans le département de Dakar, qui doivent être les sujets de campagne et surtout, relevé l'enjeu principal qui est de maintenir la majorité de BBY à l'Assemblée nationale, pour poursuivre les politiques publiques pour l'équité territoriale et la justice sociale.



Les responsables de Benno Bokk Yakaar appellent nos compatriotes à sanctionner dans les urnes les appels incessants à la violence, ainsi que les discours insurrectionnels portés par la coalition Yeewi askan wi contre les institutions de la République.



C’est ainsi qu’ils appellent, tous leurs militants et sympathisants du département de Dakar, à la mobilisation générale pour faire face à l'initiative pernicieuse de l’opposition d’appel à la manifestation le 08 Juin, qui n’est autre qu'une excuse fallacieuse pour la destruction de biens publics et privés dans le département de Dakar après les investissements massifs de l'État pour moderniser notre capitale.



Étaient présents à la rencontre tous les responsables Dakar dont Alioune Ndoye tête de liste départementale, Aminata Touré tête de liste nationale et le Ministre Mor Ngom coordonnateur du Secrétariat Exécutif Permanent (SEP) de Benno BokkYaakaar.



