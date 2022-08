Législatives 2022/ Khalifa Ababacar Sall: « Nous ne laisserons personne confisquer notre victoire qui ne souffre d'aucun doute »

Khalifa Sall a, dans un point de presse, regretté la manière dont s'est déroulée la précampagne. Une période qui "a vu des gens emprisonnés. Pire, d'autres en ont perdu la vie".



Ainsi, il a jugé ces élections inédites, au vu de ce qui s'est passé avec les listes. "Ces élections vont marquer l'histoire, car pour la première fois, on a vu des listes divisées, une liste de titulaires éliminée", déplore l'ancien maire de Dakar.



Cette situation, insiste-t-il, a revigoré les leaders qui se sont donné corps et âme pour obtenir ces résultats. "Mon intime conviction est que si c'était à refaire, jamais le pouvoir n'éliminerait notre liste", dit Khalifa Ababacar Sall. Et, l'ancien maire de Dakar justifie l'attitude du pouvoir en place par le fait que "le régime est aux abois".